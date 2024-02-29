Путин назвал главные риски устойчивого экономического роста России

Президент России Владимир Путин заявил, что главные риски для устойчивого экономического роста РФ — это дефицит кадров и технологий. Об этом он сказал во время оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

Глава государства подчеркнул, что власти понимают риски и факторы, которые могут привести к замедлению экономического роста, что скажется и на доходах населения.

«Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение», — сказал Путин, назвав эти два фактора «стратегически важными».