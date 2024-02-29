«Пилят сук, на котором сидят»: Путин — о манипуляции США долларами

Запад сам дискредитирует свои валюты и банковскую систему, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, в мире происходит бурная трансформация экономики.

Запад пилит сук, на котором сидит десятилетиями, дискредитируя свои собственные валюты и банковскую систему, — заявил российский лидер.

Путин отметил, что Россия будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе. Она будет свободна от политического вмешательства, добавил глава государства.

По его словам, доля БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет почти до 37%, а G7 — снизится до 27,8%. Кроме того, ожидается, что ВВП «большой семерки» будет меньше 25%, считает Путин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва предложит странам БРИКС сформировать альтернативную финансовую систему для обеспечения торговых операций. Он пояснил, что Москва намерена построить финансовую систему БРИКС на основе цифровых принципов и блокчейна.