Путин заявил о планах построить новую глобальную финансовую архитектуру

Президент РФ Владимир Путин заявил о разрушении в мире монополий и стереотипов и готовности Москвы работать над объединением глобального большинства и созданием новой финансовой архитектуры. Такое заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

По словам главы государства, уже к 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, при том, что такой же показатель «Большой семерки» опустится ниже 27%.

«Мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры. На передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства. Тем более, что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему», - подчеркнул президент России.

Владимир Путин также особо отметил, что Россия взаимодействует с партнерами «на принципах равноправия и уважения интересов друг друга». Именно поэтому, по его словам, к работе ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые государства.

Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2023 году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение пригласить в организацию с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.