$91.87-0.1799.45-0.47
Почта

Премьер Эстонии Каллас предложила запретить весь транзит товаров через Россию

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония предложила партнёрам запретить транзит любых товаров через территорию России.

В Эстонии предложили запретить весь транзит через Россию
© РИА Новости

Об этом она рассказала в интервью телеканалу Sky News.

«Мы предложили запретить весь транзит через Россию», — сказала Каллас.

По словам эстонского премьера, инициатива направлена на борьбу с обходом действующих торговых санкций в отношении России.

Эстония предложила ЕС ввести полный запрет на транзит товаров в Россию

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, санкции Запада в отношении России наносят вред прежде всего европейской экономике и американским компаниям.

Экономика
Кая Каллас
Дмитрий Песков
ЕС