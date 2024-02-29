Кабмин оценил риски затоваривания из-за запрета на экспорт бензина

Правительство РФ не видит рисков затоваривания внутреннего топливного рынка после введения временного запрета на продажу бензина за границу с 1 марта, отметил вице-премьер России Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

«Мы всегда можем свои решения скорректировать в зависимости от наполнения рынка. Это нормальный инструмент для того, чтобы регулировать баланс (спроса и предложения. — «Газета.Ru»)», — отметил вице-премьер.

Кабмин также не видит необходимости корректировать топливный демпфер, добавил Новак. По его словам, в настоящий момент рынок в стране сбалансированный и не требует вмешательств.

До этого Новак рассказал, что Россия и Иран продолжают вести переговоры по своповым поставкам нефти и газа. Он также напомнил о меморандуме, подписанном между «Газпромом» и Иранской нефтегазовой компанией.