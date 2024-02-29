Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:59 мск, доллар снижался на 0,22% и торговался на уровне 90,95 рубля.

К 10:14 мск курс доллара находился на отметке в 90,94 рубля (-0,23%). В то же время евро терял 0,37%, опускаясь до 98,62 рубля, а юань снижался на 0,19%, до 12,579 рубля.