Израиль одобрил заявку Узбекистана на вступление в ВТО

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев подписали протокол об одобрении Израилем заявки Ташкента на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщило посольство Узбекистана в Тель-Авиве в X (ранее Twitter).

Узбекистан начал процедуру вступления в ВТО в 1994 году, когда получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле. В 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению республики в организацию, а еще через несколько лет процесс оказался заморожен, возобновлен он был только в 2020 году.