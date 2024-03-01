В Болгарии опасаются последствий запрета на нефть из России

"Да, риск повышения стоимости топлива для потребителей есть. Первое, цена зависит от стоимости нефти на международных рынках. Второе, потому что переход на нероссийскую нефть увеличивает риск с задержкой ее поставок, так как нефть будет доставляться из других источников. Но эти сложности учитывались. Мы должны сделать так, чтобы "Лукойл" ("Лукойл нефтохим Бургас" - прим. ТАСС) продолжал работу, чтобы не было шокового повышения цен", - сказал Денков.



"С сегодняшнего дня все зависит от международных рынков и от "Лукойла", который должен обеспечить поставки нефти для своих нужд", - подчеркнул премьер.