В России предложили наказывать навязчивых коллекторов

Минюст подготовил законопроект с поправками КоАП, который устанавливает штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с граждан, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Источник издания, близкий к министерству, сообщил, что документ может быть внесен на рассмотрение правительства в марте, а в Госдуму — в октябре 2024 года.

Действующий закон строго регламентирует общение коллекторов с неплательщиками, но никакого наказания не предусматривает. Минюст предлагает установить штрафы в размере 50 — 500 тысяч рублей для физлиц; 100 тысяч – 1 млн рублей – для должностных лиц (или дисквалификацию на срок до одного года) и до 2 млн рублей – для юридических лиц.

Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание 50 – 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявили, что поддерживают инициативу Минюста. В то же время в организации отметили уменьшение количества жалоб на действия взыскателей долгов.