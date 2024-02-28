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Чебесков: большинство стран БРИКС поддержали уход от доллара

Замминистра финансов России Иван Чебесков заявил, что большинство стран БРИКС поддержали расчеты в национальных валютах и уход от доллара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Большинство стран БРИКС поддержали отказ от доллара
© РИА Новости

Такое заявление Чебесков сделал по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ стран-членов БРИКС, которая прошла в бразильском Сан-Паулу. По его словам, эти вопросы были очень актуальны во время мероприятия.

Экономист оценил планы по созданию общей платежной платформы для стран БРИКС

«Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах — это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ», — заявил он.

Ранее Минфин России сообщил, что страны БРИКС проработают вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы.

Экономика
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