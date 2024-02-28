В Молдавии прокомментировали обвинения Приднестровья в экономической блокаде

«Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из продвигаемой Кишиневом политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, выгодной для всех граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра», — заявил он.