Уровень безработицы в России вернулся на исторический минимум

Уровень безработицы в России в январе вернулся на исторический минимум в 2,9%
Такие данные содержатся в отчёте Росстата. В документе отмечается, что в декабре показатель был 3%.
Общая численность безработных в январе составила 2,1 миллиона человек.
«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2024-го — 75,4 млн человек. Из них 73,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,1 млн человек — как безработные», — отмечается в материалах ведомства.
В Росстате добавили, что средний возраст безработных — 38 лет.