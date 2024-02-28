Куриные яйца в РФ подешевели

Стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%, с начала года - на 2,27%, сообщается в материалах Росстата.

Цены на мясо кур с 20 по 26 февраля 2024 года также снизились на 0,13%, с начала года - на 3,63%.

По данным статистической службы, также снизились цены на черный чай - на 0,4%, рис - на 0,2% и мясные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%.

В то же время выросли цены на говядину - на 0,6%, баранину и поваренную соль - на 0,5%, вареные колбасы, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар - на 0,4%, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, макаронные изделия и водку - на 0,3%, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку и вермишель - на 0,2%, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, гречневую крупу, хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.