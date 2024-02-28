Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля ускорилась

Инфляция в России за период с 20 по 26 февраля 2024 года ускорилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,13%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 13 по 19 февраля - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,11%.

С начала февраля потребительские цены в РФ выросли на 0,56%, с начала года - на 1,42%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 26 февраля 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,58%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на говядину (+0,6%), баранину и поваренную соль (+0,5%), вареные колбасы, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар-песок (+0,4%), сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, макаронные изделия и водку (+0,3%), мороженую рыбу, пастеризованное молоко, овощные консервы и сухие смеси молочные для детского питания, пшеничную муку и вермишель (+0,2%), маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, гречневую крупу, хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной, кроме столовой в организации (+0,1%).

В то же время снизились цены на чай черный (-0,4%), куриные яйца и рис (-0,2%), мясо кур, мясные консервы для детского питания, печенье (-0,1%).

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид и поливитамины (+0,5%), ренгалин и аллохол (+0,4%), корвалол, эргоферон и левомеколь (+0,3%), комбинированные анальгетики (+0,1%). Цены снизились на валидол (-0,4%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости повысились цены на пеленки для новорожденных и зубные пасты (+0,4%), туалетную бумагу (+0,2%), гигиенические прокладки, спички и сухие корма для домашних животных (+0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров повысились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,8%), кроссовки для взрослых и детей (+0,5%) и (+0,4%), соответственно, обрезные доски, майки, футболки мужские (+0,3%), мужские носки и сигареты с фильтром (+0,2%), детские футболки и шампуни (+0,1%). Цены снизились на смартфоны (-1,1%), электропылесосы (-0,4%), телевизоры (-0,2%), спортивные костюмы для детей (-0,1%).

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 3,2%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России повысилась на 0,2%.

Увеличилась средняя стоимость проживания в гостиницах 3 звезды (+1%), гостиницах 4-5 звезд (+0,9%), гостиницах 2 звезды (+0,8%), хостелах (+0,3%), гостиницах 1 звезда или в мотелях, а также путевок в санатории (+0,1%).