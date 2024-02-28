Цены на рис резко выросли из-за глобальной проблемы

С начала 2024 года цены на рис в Индонезии выросли более чем на 16 процентов по сравнению с 2023-м. О резком подорожании основного продукта для азиатского региона из-за погодного феномена Эль-Ниньо сообщает Reuters.

Глобальные климатические проблемы стала причиной дефицита риса — из-за задержки с посадкой и отсутствия дождей сбор урожая задержался на месяц. Нехватка зерна составила 1,63 миллиона тонн в январе и 1,15 миллиона тонн в феврале. Из-за роста цен правительству одной из самых густонаселенных стран пришлось субсидировать цены и ограничить продажи до 10 килограммов на человека. Также власти предоставили дополнительную импортную квоту в размере 1,6 миллиона тонн риса сверх 2 миллионов, утвержденных ранее.

По словам опрошенных Bloomberg инсайдеров, мировые цены на рис могут продолжить расти из-за решения индийских властей продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис в 20. Срок действия этой меры истекает 31 марта, но власти готовы и дальше бороться таким образом с продовольственной инфляцией в стране.

Индия начала ограничивать продажи ключевых сортов риса в июле 2023 года. Тогда правительство ввело запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати. Уже в августе цены на рис в Азии выросли до 15-летнего максимума на фоне растущих опасений по поводу снижения поставок. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года.