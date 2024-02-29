Цены в России решили отвязать от мировых

В России решили отвязать внутренние цены на товары от общемировых индикаторов. Как сообщает «Коммерсантъ», Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать их при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара.

Авторы поправок отметили, что цены в стране часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а изменения обеспечат приоритет интересов россиян. Это уже вторая версия законопроекта, где учли замечания о преждевременности отказа от мировых индикаторов без формирования национальной системы.

«Если у рынка отнимают возможность ориентироваться на мировые цены, взамен должны быть предложены ориентиры и правила ценообразования. Определение рыночной цены в пределах изолированного рынка выглядит исключительно сложно», — отметил управляющий партнер Veta Илья Жарский.

По мнению руководителя направления экономических исследований консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Татьяны Басовой, если изменения утвердят, в стране будет труднее доказать обоснованность ценообразования. В антимонопольном регулировании исчезнет понятие сопоставимого рынка за пределами страны, добавил управляющий партнер компании Ярослав Кулик.