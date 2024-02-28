ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину

Еврокомиссия (ЕК) проводит работу по полному отказу от поставок российского газа через территорию Украины, который сейчас получает ряд европейских стран. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи, пишет ТАСС.

© Unsplash

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на транзит газа истекает в конце этого года. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что российская сторона не ведет переговоры о продлении контракта о поставках ни с Киевом, ни с Брюсселем.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сейчас газ из России через территорию Украины идет в Австрию, Словакию, Чехию, а также небольшие объемы получает Италия.

Макфи оценил общий объем поставок через украинскую территорию в 15 млрд кубометров в год.

«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», - подчеркнул он.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что отказ от российского газа стал для стран Европы мощным экономическим ударом с разрушительными последствиями. Например, экономика Германии, по его словам, получила «удар под дых».