Экономист оценил планы по созданию общей платежной платформы для стран БРИКС

«Нужна такая криптосистема, которая была бы непрозрачна для других участников. Например, она может быть привязана к физическому золоту, тогда физические переводы между банками будут осуществляться путем транзакций слитков золота, и это будут некие закрытые и тайные операции. Кроме того, сейчас рассматривается вариант, при котором система будет выстроена на базе блокчейна и криптоактивов. И если такая платформа будет непрозрачна, если ее будет невозможно контролировать извне – она будет анонимной и скрытной, тогда ее ценность вырастет. Именно на таком развитии событий в последнее время делается акцент. При этом даже при использовании подобной платформы не исключено, что многие банки откажутся работать с российскими контрагентами, если все-таки возникнут риски санкций», - отметил экономист.