Экономист оценил планы по созданию общей платежной платформы для стран БРИКС
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по созданию новой расчетно-платежной платформы для стран БРИКС и рассказал о параметрах, которым она должна отвечать.
Ранее сообщалось, что Минфин России совместно с Банком России и партнерами в рамках БРИКС подготовят ряд инициатив по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе рассмотрят вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.
Идея, связанная с созданием единой платежной системы стран БРИКС, появилась пару лет назад, и пока остается только идеей. У России, например, уже есть своя платежная система – аналог SWIFT, а у китайцев не одна и даже не две таких системы. При этом страны БРИКС, которые не попали под санкции, активно пользуются тем же SWIFT, и эта система их вполне устраивает. То есть за исключением России и, может быть, Ирана - у других стран пока нет активных стимулов для создания такой платежной системы.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Эксперт напомнил, что ранее от несколько крупных китайских банков отказались обслуживать попавшие под санкции российские финансовые организации как по системе SWIFT, так и по китайской системе CIPS.
«Если появится новая система БРИКС, а потом какие-нибудь банки откажутся обслуживать российские счета подсанкционных банков, в том числе и в этой системе, то возникнет вопрос – зачем она вообще нужна? <...> Даже при использовании таких систем возникают риски для банков, имеющих контакты с российскими подсанкционными банками. А раз это так, то для России уровень приоритета создания такой параллельной системы не самый высокий», - считает специалист.
Зубец также ответил на вопрос о том, какими параметрами должна обладать расчетно-платежная платформа БРИКС, чтобы отвечать поставленным перед ней задачам.
«Нужна такая криптосистема, которая была бы непрозрачна для других участников. Например, она может быть привязана к физическому золоту, тогда физические переводы между банками будут осуществляться путем транзакций слитков золота, и это будут некие закрытые и тайные операции. Кроме того, сейчас рассматривается вариант, при котором система будет выстроена на базе блокчейна и криптоактивов. И если такая платформа будет непрозрачна, если ее будет невозможно контролировать извне – она будет анонимной и скрытной, тогда ее ценность вырастет. Именно на таком развитии событий в последнее время делается акцент. При этом даже при использовании подобной платформы не исключено, что многие банки откажутся работать с российскими контрагентами, если все-таки возникнут риски санкций», - отметил экономист.
Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука ранее назвал число ожидающих вступления в БРИКС стран.