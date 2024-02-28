Назван ключевой поставщик импорта для России

Доля Китая в импорте России по итогам 2023 года выросла с 27% до 45%, в то же время доля развитых стран сократилась с 47% до 17%. Об этом написали в издании «Эконс» экономисты Александр Кнобель и Александр Фиранчук.

Эксперты отмечают, что рост поставок из Китая происходит неравномерно. В частности, резко увеличился импорт готовых технических изделий — тракторов и автомобилей. Однако поставки комплектующих для производства техники в России растут гораздо медленнее.

По мнению Кнобеля и Фиранчука, такая высокая концентрация импорта из одной страны несет риски. У Китая в случае торгового спора будет очень сильная переговорная позиция. Для снижения рисков необходимо диверсифицировать торговлю и создать альтернативную систему расчетов, отмечают экономисты.

В то же время в экспорте России доля Китая выросла до 28%, а «недружественных» стран упала с 57% до 15%. Профицит торгового баланса РФ теперь обеспечивают в основном «нейтральные» страны.