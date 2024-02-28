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Глава Goldman усомнился в возможности «мягкой посадки» для экономики США

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон не считает, что только за счет снижения расходов потребителей экономика США избежит рецессии, пишет Bloomberg.

Глава Goldman оценил возможность «мягкой посадки» для экономики США
© globallookpress.com

«Мир готов к «мягкой посадке», и рынок, конечно, понимает, что существует потенциал «мягкой посадки». Но по моему мнению, ситуация несколько более неопределенная».

В своем мнении директор инвестиционного банка сослался на опрос руководителей предприятий: по их словам, пока еще цены очень высоки и возникла тенденция к экономии в поведении покупателей, живущих «от зарплаты до зарплаты».

Инвесторы делают ставку на то, что замедление инфляции приведет к более быстрым сокращениям процентной ставки ФРС. Свои позиции они будут продолжать менять в условиях замедления экономики, что уже делают сейчас: если еще 2 минуты назад ожидалось 7 снижений процентной ставки, теперь уже — 4.

Экономика
Дэвид Соломон
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