«Росконгресс» дал прогноз по мировым ценам на продукты в 2024 году

Фонд «Росконгресс» прогнозирует стабилизацию мировых цен на продовольствие в 2024 году, передает агентство «Прайм».

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При этом специалисты ожидают, что только стоимость риса продемонстрирует наибольший рост. Уточняется, что Индия и Таиланд являются ключевыми поставщиками данной продукции. И эти страны ограничивают экспорт, говорится в публикации.

В докладе фонда подчеркивается, что такая динамика повлечет за собой повышение цен в некоторых регионах еще на 20%.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в России прослеживается тенденция к снижению цен на куриные яйца. Соответствующей информацией он поделился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.