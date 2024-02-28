Цена биткоина в среду, 28 февраля, впервые с 17 ноября 2021 года превысила $60 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Coindesk.

Аналитики отметили, что эта криптовалюта в последнее время демонстрирует достаточно стабильный рост после затяжного падения.

В среду утром стоимость биткоина увеличилась на 3,84%, достигнув $58,2 тыс. В ходе торгов валюта поднялась до $59 тыс. за единицу (по состоянию на 13:00 мск), затем до $60 тыс.

Журналисты напомнили, что исторический максимум курса биткоина был достигнут 10 ноября 2021 года. Тогда он составил $68,7 тыс.