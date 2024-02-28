Стоимость биткоина превысила $60 тысяч

Стоимость биткоина превысила отметку в $60 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk по состоянию на 16.30. Это произошло впервые с 17 ноября 2021 года.

Сегодня днем криптовалюта подорожала до $58,578 тыс. Позднее цена поднялась выше $59 тысяч.

Самая высокая цена у биткоина была в ноябре 2021 года. Он подорожал до $69 044. Самую низкую цену фиксировали в июле 2013 года. Тогда криптовалюту можно было приобрести всего за $67,81.