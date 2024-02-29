Компания Oting начала реализацию нового кроссовера Паладин

<p>На российском автомобильном рынке началось официальное продвижение рамного внедорожника <strong>Паладин</strong> от марки <strong>Oting,</strong> доступного в городах, включая Москву и Санкт-Петербург, с начальной ценой за версию <strong>«Делюкс»</strong> в 3 799 000 рублей. <strong>Паладин,</strong> основанный на архитектуре <strong>Nissan Terra,</strong> перед доставкой на российский рынок был доработан, в частности, получил обновленный интерьер.</p> <p>Агрегатом для внедорожника служит 2-литровый турбодвигатель <strong>Mitsubishi 4K31</strong>, который развивает мощность в 218 л.с. и момент в 360 Нм, и сопряжен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от <strong>ZF.</strong> Конструктивно <strong>Паладин</strong> представляет собой традиционный рамный внедорожник с системой полного привода, понижающей передачей и тройной блокировкой дифференциалов, обладающий клиренсом в 215 мм, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-63567-rossijanam-predlozhili-novyj-krossover-za-38-mln-rublej" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p> <p>Интерьер автомобиля отличается роскошью, благодаря качественным отделочным материалам и дизайну, вдохновленному водной гладью. В список оснащения входят: широкоформатный мультимедиа экран, <strong>LED</strong> освещение, беспроводная зарядка, электролюк, системы парковки и кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и помощь водителю. Модель предлагается в четырех уровнях комплектации по ценам<strong> от 3 799 000 до 4 499 000 рублей,</strong> с пятью вариантами цветов.</p> <p>Доступ к покупке предоставляют официальные дилеры <strong>Oting</strong> в таких городах, как Нижний Новгород, Киров, Пенза, Самара, Барнаул и Краснодар. Компания<strong> SINOMACH Automobile Co., Ltd., </strong>учрежденная в 1997 году и базирующаяся в Тяньцзине, Китай, является частью корпоративного гиганта <strong>SINOMACH</strong> и специализируется на разработке и поставках автомобильной техники и инженерных решений на международном уровне.</p>