Стоимость биткоина превысила $59 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 4,99%, до $59,023 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 11:47 мск.

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По состоянию на 11:51 мск биткойн немного замедлил рост до $58,959 (+4,47%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $59 тыс. 20 ноября 2021 года. С 26 февраля его стоимость выросла более чем на $8 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.