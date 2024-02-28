Стоимость биткоина превысила $58 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 3,84%, до $58,215 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 10:55 мск.

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По состоянию на 11:00 мск биткойн немного ускорил рост до $58,618 (+4,29%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $57 тыс. 1 декабря 2021 года. С 26 февраля его стоимость выросла более чем на $7 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.