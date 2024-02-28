Еврокомиссия разъяснила смысл нового принципа No Russia

Экспортерам Евросоюза нельзя продавать санкционную продукцию контрагентам из третьих стран, если те не хотят прописывать условие о запрете реэкспорта на территорию РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по применению положения No re-export to Russia.

При нарушении оговорки в договоре поставщикам необходимо задействовать такие меры воздействия/наказания, как разрыв контракта или требование о выплате неустойки, говорится в сообщении.

В конце прошлого года ЕС в рамках 12-го пакета санкций обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных товаров в третьи государства прописывать условие, которое запрещает реэкспорт в РФ.

Среди товаров, при вывозе которых за пределы ЕС нужно прописывать такую оговорку - летательные аппараты, космические аппараты и их части (группа 88 товарной внешнеторговой номенклатуры), определенные авиационные товары из других групп (в том числе авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах».