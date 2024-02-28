Американский политик выступил против повышения потолка госдолга США
Американский Конгресс не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кандидата от республиканской партии в Сенат от штата Индиана Джона Раста.
По его словам, это приведет к ухудшению долговой нагрузки.
«Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга», — заявил политик.
Он назвал текущую ситуацию «большой проблемой». Раст считает, что американским парламентариям следует делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для удовлетворения запросов политического истеблишмента в США.
Согласно последним опросам, все больше американских граждан считают, что увеличение федеральных расходов прямо способствует увеличению инфляции.
Рамблер: главные новости