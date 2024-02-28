Что внезапно спасло США от глобального кризиса?

Представители ФРС и МВФ удивлены ростом экономики США, который выглядит особенно заметным на фоне вялого прогресса Великобритании и Германии. Инфляция в Штатах замедляется, ВВП растет, а увеличение рабочих мест в январе стало рекордным. Все дело в тактике Федеральной резервной системы (ФРС), новом промышленном витке и растущих возможностях ИИ, убеждены эксперты. Как Трамп пытается присвоить успехи фондового рынка, а финансисты прочат США возвращение в «ревущие двадцатые» — в материале «Ленты.ру».

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Экономика США пошла в рост

В 2024 году ситуация в экономике ряда стран начинает выравниваться: инфляция идет на спад, а финансовые показатели остаются стабильными. При этом больше всего, по данным The New York Times, представителей ФРС и МВФ удивляет экономический рост в США. Прогресс Германии и Великобритании на этом фоне выглядит вялым, отмечают эксперты. Причиной такого положения дел они называют «сочетание удачи и здравомыслия».

Одним из факторов успеха экономисты считают фискальную политику. Правительство Штатов продолжает тратить много денег на различные нужды: в последние годы Белый дом увеличил инвестиции в инфраструктуру, создание новых рабочих мест и борьбу с изменением климата. Отдельные финансисты предупреждают, что из-за роста госдолга это может иметь негативные последствия, однако в администрации Байдена считают, что риск оправдан.

До 34 триллионов долларов увеличился госдолг США в январе

К слову, государственный долг США в январе 2024 года установил новый рекорд, впервые в истории превысив 34 триллиона долларов. По данным американского Минфина, за год он увеличился почти на 10 процентов. К 2050 году уровень госдолга может достичь 200 процентов от ВВП, отмечается на сайте Главного контрольного управления США. Такие риски возникают при сохранении сегодняшней политики в отношении доходов и расходов, предупредили аудиторы.

«Может быть, я вас расстрою, но у Америки все неплохо», — России Андрей Нечаев, комментируя увеличение госдолга Штатов. Абсолютная цифра долга действительно впечатляет, однако в сравнении с американским ВВП не выглядит такой пугающей, дал понять он. Этот показатель намного лучше, чем долг некоторых европейских стран, таких как Греция, Италия и Испания, напомнил экс-министр.

Экономика Штатов на фоне высоких потребительских расходов по итогам прошлого года увеличилась на 2,5 процента. Для сравнения: экономика еврозоны за тот же период прибавила только 0,5 процента (по предварительным оценкам Eurostat). Сказались повышенная инфляция, дорогие заимствования и слабый внешний спрос.

Еще одна причина хорошего положения США — слабая зависимость от энергоресурсов из России. В европейских странах с этим сложнее: так, санкции против РФ обрушили энергетический рынок Германии, приведя к падению промышленности и взлету инфляции. В 2023 году о росте цен на энергоносители сообщили 68 процентов предприятий в странах Европы и менее трети компаний в Штатах.

Cвое влияние оказывает и средний возраст населения: в США он ниже, чем в Германии и Японии и равен 38,5 года. Там больше работающей молодежи, а семьи с детьми чаще приобретают жилье и тратят больше, чем пенсионеры.

Трамп объяснил успехи предстоящими выборами

Американский фондовый рынок достиг серии рекордных максимумов, а зарплаты рабочих в США начали расти, опережая уровень инфляции, говорится в февральской публикации Politico.

Экс-президент США Дональд Трамп успел связать рост фондовых рынков с ожиданием его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Избиратели уже сейчас наслаждаются «фондовым рынком Трампа», заявил он в посте, опубликованном на его собственной социальной платформе Truth Social. Однако на этот раз с американским политиком не согласились даже его сторонники. Высказывания об успехах в экономике в связи с какими-то событиями в будущем не очень убедительны, Республиканской партии Чарли Джероу.

Происходящее играет на руку Байдену, особенно после изнурительного периода скачков цен, испортившего настроение избирателям и снизившего рейтинг одобрения американского лидера. В сентябре прошлого года данный показатель уменьшился до 19 процентов, а 44 процента американцев, участвовавших в опросе ABC News/ The Washington Post, заявили, что их финансовое положение при президентстве Байдена стало хуже.

Однако с отступлением рисков рецессии даже сторонникам Дональда Трампа Стивен Мур.

Байден и его сторонники, в свою очередь, сделали все для того, чтобы выставить эксцентричного республиканца озабоченным лишь помощью корпорациям и богачам. «Трамп заботится только о себе, и он оставит работающие семьи без внимания, если решит, что это поможет ему и его сверхбогатым друзьям», — заявил в январе директор быстрого реагирования Национального комитета Демократической партии США Эндрю Флойд.

Цены на продукты остаются высокими

Основной аргумент Трампа заключается в том, что цены при Байдене остаются выше, чем во времена его президентства, отмечают республиканцы. Стоимость продуктов в США опередила инфляцию и выросла за четыре года на 25 процентов. При этом средний доход семей в первые три года правления Байдена снизился примерно на 2 тысячи долларов, добавляет Мур. Все это вызывает беспокойство у американцев, несмотря на улучшение экономических показателей.

Рекламный ролик, выпущенный предвыборным штабом кандидата в президенты от Республиканской партии, раскритиковал американского лидера за высокие цены на бензин и ставки по ипотечным кредитам. Последние, к слову, в последние месяцы демонстрируют снижение. Стоимость обслуживания ипотеки в Штатах уменьшается с ноября на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентные ставки и даже может приступить к их снижению в первой половине 2024 года.

На 25 % подорожали продукты питания в США за четыре года

При этом в Республиканской партии все еще не теряют надежды, что «экономическое разочарование» избирателей может привести Трампа к победе в ноябре. Выравнивание финансовой ситуации в Штатах пока не вылилось в благосклонность к действующему президенту, так как многие американцы все еще страдают от воспоминаний о 9-процентной инфляции в июне 2022-го.

В январе инфляция в Соединенных Штатах замедлилась до 3,1 процента (с 3,4 процента в декабре 2023 года). Этот показатель стал самым низким с июня, однако не оправдал ожиданий аналитиков. Ранее они прогнозировали замедление роста потребительских цен до 2,9 процента. Из этого следует, что снижение ставок ФРС может произойти позже ожидаемого — в июне, а не в мае, указали аналитики.

Политика ФРС поддержала доллар

Американская валюта с конца прошлого года значительно укрепилась на фоне ключевых мировых валют. Этому способствовали достаточно жесткая риторика Федеральной резервной системы (ФРС) и ослабление евро. Индекс доллара (DXY), демонстрирующий его динамику по отношению к корзине из шести других валют (евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона), вырос 5 февраля до максимума с середины ноября прошлого года.

Может оказаться, что реально хорошие данные, которые мы наблюдали в последние шесть месяцев, не будут верным индикатором того, куда движется инфляция Джером Пауэлл председатель ФРС

Говорить о победе над инфляцией пока преждевременно, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на заседании в конце января. Поэтому, несмотря на улучшение инфляционных показателей, регулятор не станет спешить со снижением базовой ставки, дал понять он.

Федрезерв пытается найти золотую середину: он не хочет приступать к снижению ставки слишком рано, так как это может повлиять на уровень инфляции, но и не может с этим затягивать во избежание рецессии. Стоит сделать паузу и убедиться, что инфляция стремится к установленной цели в 2 процента, заключил Пауэлл.

Укреплению доллара способствовали и последние экономические данные. В январе индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе увеличился до 53,4 (против 50,5 месяцем ранее). При этом количество рабочих мест в экономике Штатов выросло на 353 тысячи, что стало рекордом за целый год. Изначально эксперты предполагали, что этот показатель окажется вдвое ниже — на уровне 180 тысяч. Экономист из инвестиционного холдинга Jefferies Том Саймонс назвал эту тенденцию «ошеломляющей».

Штаты взяли курс на реиндустриализацию

Об угрозе рецессии в США говорят уже на протяжении полутора лет — экономисты Bloomberg в 2022 году даже публиковали статью с заголовком, предупреждавшим о неотвратимости наступления рецессии. Это произойдет со стопроцентной вероятностью в течение года, утверждали они.

Однако прогнозы аналитиков пока не сбылись, и причина тому — курс на реиндустриализацию, Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Этот курс был заложен еще Трампом, а Байден подхватил его, и на фоне геополитически напряженного 2022 года в Штатах начался активный рост новой промышленности.

Увеличив тарифы, экс-президент США смог отвоевать у КНР часть американского рынка среднетехнологичной продукции и вернуть в страну часть предприятий. Байден продолжил работу над импортозамещением и добавил к уже принятым мерам масштабные программы поддержки промышленности — сразу на 4 триллиона долларов. Затраты на возведение новых фабричных предприятий в Соединенных Штатах в 2022 году выросли на треть, достигнув рекордного для страны показателя в 108 миллиардов долларов.

В результате Штаты в 2022-2023 годах переживают невиданный рост промышленного строительства, замечает Толкачев. Американские компании активно инвестируют в новые объекты, что положительно влияет на ситуацию с рабочими местами. За четыре года их количество выросло в четыре раза, достигнув 410 тысяч.

Бум производительности

В Deutsche Bank больше не прогнозируют рецессию в Штатах в этом году. Хотя условия кредитования остаются жесткими, а уровень потребительской задолженности растет, рынок труда замедляется не так быстро, как ожидалось изначально, заметил главный экономист DB в США Мэтью Луццетти. По прогнозам финансового конгломерата, рост американской экономики в этом году составит 1,9 процента за квартал, тогда как прежний прогноз предсказывал ее увеличение только на 0,3 процента.

Эксперты консалтинговой Capital Economics ожидают, что текущий год окажется рекордным для акций США, и к концу года они вырастут более чем на 10 процентов. Положительный эффект, на их взгляд, окажет растущий оптимизм по поводу возможностей потенциала искусственного интеллекта (ИИ). Именно он способствовал росту акций технологических компаний в 2023 году.

В ближайшее десятилетие американскую экономику ждет фаза подъема, которую можно сравнить с «ревущими двадцатыми», считает президент консультационного агентства Yardeni Research Эд Ярдени. На ситуацию повлияет сочетание мягкой постпандемической денежно-кредитной политики и быстрых технологических изменений, объясняет он.

Мы находимся на ранних стадиях бума роста производительности Эд Ярдени президент консультационного агентства Yardeni Research

В начале 1920-х годов было довольно грустно думать о перспективах американской экономики, напоминает Ярдени. Только закончилась Первая мировая война, прошла пандемия испанского гриппа, начиналась рецессия. Но это время отличало большое количество технологических и производственных инноваций: активно развивалось автомобилестроение, радио и продукты химической промышленности вошли в массовый обиход, — и все это сделало двадцатые годы по-настоящему бурными. Тогда было зарегистрировано много важнейших научных открытий и изобретений, отмечался беспрецедентный рост промышленности и потребительского спроса.