Названо условие снижения влияния санкций на Россию

По словам министра, России «надо идти своим путем». Признав, что многочисленные пакеты ограничений, введенные странами Запада, повлияли на экономику, он указал, что в стране тем не менее сейчас растут реальные доходы и инвестиции.

«Главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — высказался Силуанов об условии снижения влияния санкций.

На прошлой неделе США ввели 500 новых санкций против России. О них заявил сам президент страны Джо Байден. На фоне этого некоторые союзники американцев раскритиковали применяющуюся ими практику вторичных санкций, которая применяется для того, чтобы наказывать сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом.