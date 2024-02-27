Совет директоров ЦБ России ждет роста ставок по кредитам

В документе на сайте Банка России указано, что процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов.

В ходе обсуждения ключевой ставки отмечалось, что риски для финансовой устойчивости с повышенными ставками незначительны. По данным ЦБ России, несмотря на то, что сберегательные настроения населения усиливаются, замедления потребления пока не происходит.