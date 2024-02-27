Центробанк: Совет директоров ЦБ России ждет роста ставок по кредитам
Участники заседания совета директоров Банка России ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, следует из резюме Центробанка.
В документе на сайте Банка России указано, что процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов.
В ходе обсуждения ключевой ставки отмечалось, что риски для финансовой устойчивости с повышенными ставками незначительны. По данным ЦБ России, несмотря на то, что сберегательные настроения населения усиливаются, замедления потребления пока не происходит.
Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя высокая ставка Центрального банка является временной мерой.