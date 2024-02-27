Силуанов пригрозил симметричным ответом на передачу Украине активов РФ

«Этим шагом, если он произойдёт, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчётов в долларах, расчётов в клиринговых системах, в логистике... Если коллеги будут так действовать, у нас будет симметричный ответ», — цитирует его РИА Новости.