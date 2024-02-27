Импорт цветов к 8 Марта вырос вдвое

Российские женщины без букета любимых роз, тюльпанов или других цветов в этом году не останутся. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), сейчас импорт даже превышает уровень 2021 года. Везут прежними маршрутами - в основном из Нидерландов. Правда, из-за санкций поставки идут дольше и сложнее.

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В сравнении с январем в феврале импорт цветов вырос вдвое, рассказал журналистам начальник отдела главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России" Виталий Ханов. По его словам, ежедневно через таможню проходит 300-400 тонн цветочной продукции. За январь - февраль 2024 года таможенные органы оформили свыше 12,5 тыс. тонн свежесрезанных цветов. Больше всего в Россию традиционно ввозят розы (5,3 тыс. тонн), хризантемы (2,8 тыс. тонн) и гвоздики (780 тонн).

При этом, несмотря на инфляцию и ослабление рубля, подорожание оказалось умеренным - около 10% В этом году средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции составляет 7,28 долл. за килограмм. Если мерить поштучно, средняя стоимость розы после таможенного оформления в прошлом году составляла 45 руб. за штуку, в этом - 50 руб.

География поставок тоже не изменилась. Около 90% цветов завозится из трех стран: Нидерландов (5,2 тыс. тонн), Эквадора (4,8 тыс. тонн) и Кении (940 тонн). И поставляются они, как и прежде, преимущественно через страны Прибалтики.

Впрочем, Ханов признает: сроки поставок сейчас увеличились, есть сложности с расчетами. Буквально в феврале Эстония отменила приоритетный режим для машин со скоропортящимися товарами, в том числе цветами. В результате машины стоят на той стороне лишние семь-восемь дней.

"Мы знаем об этой и подобных ситуациях на сопредельной стороне. Но, к сожалению, каких-то действенных мер воздействия у нас на них нет. Контакты почти потеряны. Коллеги с сопредельных сторон не идут на налаживание отношений. Тем не менее мы стараемся со своей стороны создать максимально простой, оперативный процесс оформления документов. Отказаться от каких-то операций мы не можем - они предусмотрены законом. Но сделать это в первоочередном порядке для такого рода продукции, особенно в преддверии праздников, мы стараемся", - рассказал Ханов "Российской газете".

По данным ФТС, в страну ввозится свыше 1,7 млрд штук срезанных цветов ежегодно. Растет и производство цветов внутри страны. По итогам 2022 года, в России вырастили 381 млн штук свежесрезанных цветов. По прогнозу отраслевых экспертов, итоговый показатель 2023 года должен составить около 500 млн штук, говорят в ГК "Интерагро". Суммарная площадь комплексов по выращиванию цветов под срез в России на начало 2023 года составила 200 га, что на 17,6% больше показателя 2017 года. В стоимостном выражении за 2020-2022 годы отрасль показала хорошую динамику и за три года выросла в 3,5 раза, до 6,3 млрд руб.

Основные поставки цветов, как и прежде, идут из Нидерландов. Под санкции цветы не попадают. Хотя есть проблемы со сроками поставок и расчетами

"Введенные в 2022 году санкции и ограничения против России не вызвали спада в данном сегменте, напротив, по отношению к предыдущему периоду отрасль показала рост в полтора раза", - отмечает руководитель направления "Растениеводство" "Интерагро" Наталья Давыденко.