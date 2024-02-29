Экс-член совета МВФ оценил опасность конфискации российских активов

Возможная конфискация суверенных активов России западными странами навредит мировой экономике. Так опасность решения о присвоении средств оценил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари, его цитирует РИА Новости.

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По словам эксперта, передача российских активов навредит финансовым потокам и прямым иностранным инвестициям. Такой шаг создаст опасный прецедент, в результате чего третьи страны будут видеть больший риск захвата своих средств со стороны государств Европы и США.

Также Аскари признал, что Россия научилась эффективно обходить введенные против нее санкции. Это удалось благодаря сотрудничеству Москвы с государствами, готовыми бросить вызов ограничительным мерам Запада, в частности, Китаю и Индии, которые нуждаются в нефти и газе. По словам экс-члена совета МВФ, страны продолжат покупать российские энергоносители, пока их устраивает стоимость, а также отсутствует риск введения ограничений против них.