Стоимость биткоина превысила $57000

Цена криптовалюты биткоин впервые с 1 декабря 2021 года превысила $57 000. Об этом со ссылкой на данные площадки Coindesk сообщает RT.

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По данным издания, стоимость биткоина фиксировалась на отметке $57 173.

По прогнозам аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова, в ближайшее время текущая тенденция роста сохранится и биткоин может достичь уровня $59 000. Этому способствует скорый «халвинг», когда награда за добычу блока будет автоматически уменьшена, пишет «Российская газета».