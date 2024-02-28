Украина получила 760 миллионов долларов от Японии и Норвегии

Украина получила от Норвегии и Японии гранты на 760 миллионов долларов, которые направят на покрытие первоочередных расходов государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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«В этом году мы рассчитываем на ощутимую финансовую поддержку со стороны Японии. По этому вопросу провели немало переговоров в Токио и получили весомые результаты», — заявил он.

Политик также отметил, что средства поступили через механизм Всемирного банка PEACE in Ukraine.