В России высказались о ситуации с поставками газа транзитом через Литву

Российский газ поставляют в Калининградскую область через Литву в полном объеме. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин, передает агентство «Прайм».

Вместе с тем, дипломат указал на сворачивание российско-литовских отношений. И такой результат – инициатива Вильнюса, заявил Елкин. В частности, речь идет о торгово-экономических связях, отметил он. Временный поверенный подчеркнул, что Литва делает все, чтобы «их окончательно добить».

Елкин также утверждает, что фирмы, пытающиеся сохранить бизнес-каналы с российскими партнерами, находятся под «колоссальным давлением». По его словам, Литва - один из наиболее яростных сторонников дальнейшего ужесточения санкций против РФ.