В Индии рассказали о сложностях с поставками российской нефти

Новые санкции США могут дополнительно сократить поставки российской нефти в Индию, которая в последний год стала крупнейшим покупателем сырья, из-за нехватки танкеров. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет Reuters.

Речь идет об ограничениях, обнародованных на прошлой неделе на вторую годовщину начала боевых действий на Украине. Под санкции попали 14 танкеров, связанных с «Совкомфлотом», которые занимались доставкой партий.

По словам собеседников агентства, такая ситуация создает дефицит судов и может привести к росту ставок фрахта, что, в свою очередь, сделает поставки менее выгодными. Они также не исключают, что Россия станет проводить больше объемов нефти через трейдеров, а те увеличат свои доходы за счет повышения цен для конечных покупателей.

В прошлом году Россия стала главным поставщиком нефти в Индию. В среднем страна импортировала 1,66 миллиона баррелей в сутки, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Однако нынешние условия, предлагаемые Москвой, выглядят значительно менее выгодными, утверждают источники. На фоне неопределенности со стабильностью поставок нефтепереработчики не спешат заключать контракты.

В начале февраля сообщалось, что российские поставщики не могут договориться с индийской нефтеперерабатывающей компанией Bharat Petroleum Corp (BPCL) о продаже премиального сорта нефти Sokol. Усиление давления со стороны США по реализации потолка цен на нефть заставило партнеров пересмотреть условия закупок. В результате уже в январе импорт российской нефти упал до минимума за год.