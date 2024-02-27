Испанские фермеры перекрыли автотрассу во Францию

Испанские фермеры в ходе очередной акции протеста перекрыли движение наземного транспорта по трассе, соединяющей королевство с Францией. Об этом сообщили каталонские власти в X (ранее Twitter).

В Каталонии затруднено движение и по другим дорогам из-за манифестаций аграриев на тракторах.

Протесты испанских фермеров начались 6 февраля. Они пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, и выступают против европейской сельскохозяйственной политики.