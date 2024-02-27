В Госдуме обеспокоились ситуацией с ценами на зерно в России

"У нас есть закон о развитии сельского хозяйства, в нем есть прямая норма про обязанности государства обеспечивать паритет цен между промышленной продукцией и ресурсами, которые потребляет сельское хозяйство, и ценами на зерновую продукцию и продовольствие", - пояснил он.



"Мы видим, что третий год подряд в сельском хозяйстве существенно падает рентабельность, и сегодня есть решение у Госдумы. Оно связано с тем, чтобы мы предложили механизм обеспечения паритета цен, и, поверьте, для этого есть все инструменты и финансовые ресурсы в нашем государстве. Над этим мы будем работать и информировать вас", - добавил Гордеев.