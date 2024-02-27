В ЦБ высказались об отмене ограничений на снятие наличной валюты

ЦБ не планирует отменять ограничения на снятие наличной валюты
Ограничения на снятие наличной валюты в условиях запрета на ее ввоз в Россию целесообразно сохранить, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Интерфаксу». ЦБ еще в марте 2022 года ввел это ограничение и затем неоднократно продлевал срок его действия (сейчас срок продлен до 9 марта 2024 года).
«Основная причина введения этого ограничения — санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения», — пояснила она свое мнение.
Банк России перед принятием решения о продлении этой меры проводит анализ ситуации.
«В принципе сейчас значительного запроса на снятие ограничения мы не наблюдаем ни от клиентов, ни от банков. Мы видим серьезную тенденцию к девалютизации, наблюдается существенное снижение объема валютных вкладов», — заявила Ольга Полякова.
Она отметила, что ЦБ постепенно смягчал изначально введенные ограничения и на снятие средств со вкладов в наличной валюте, и на продажу валюты.
Сейчас ограничения предусматривают лимит на снятие валюты в размере не более $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года (при условии, что они ранее не реализовали такую возможность). Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.