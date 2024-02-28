Россия вошла в топ поставщиков золота в Швейцарию

Россия в 2023 году, несмотря на действующие санкционные ограничения, вошла в топ-6 по объему проданного Швейцарии золота — за 63,4 тонны страна получила 3,9 миллиарда долларов, подсчитали в РИА Новости .

Всего Швейцария приобрела в прошлом году на мировом рынке 2,3 тысячи тонн драгметалла, потратив максимальные с 2013 года 101,4 миллиарда долларов, а продала его на 107,2 миллиарда. Крупнейшими поставщиками золота в эту европейскую страну оказались США, ОАЭ и Узбекистан. В топ-3 главных покупателей вошли в свою очередь Китай, Индия и Турция.