Китай призвал страны ВТО установить правила многосторонней электронной торговли

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао сообщил, что КНР выступает за ускорение установления правил многосторонней электронной торговли и создание новых возможностей для устойчивого развития. Соответствующее заявление он сделал на семинаре министров по вопросам торговли и устойчивого развития в рамках 13-й министерской конференции ВТО, передает агентство «Прайм».

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По словам Вэньтао, политика односторонних действий и протекционизм идут вразрез с глобальным устойчивым развитием. Он подчеркнул, что некоторые члены Всемирной торговой организации (ВТО) разрывают связи и занимаются протекционизмом, который мешает устойчивому развитию. Министр отметил, что члены ВТО действуют под предлогом «зеленой» и «справедливой торговли».

Вэньтао также заявил, что китайская сторона одобряет повышение стабильности и устойчивости глобальных производственных и логистических цепочек.