Протестующие польские фермеры готовятся к «Маршу на Варшаву»

Протестующие польские фермеры выдвигаются в столицу страны. По оценкам профсоюзов, в акции примут участие около 50 тысяч человек, передает «МИР 24».

Аграрии перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границах по всей стране с 9 февраля. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу дешевой сельскохозяйственной продукции и отказ от экологических планов Евросоюза, которые усложнят работу фермерских хозяйств.

Несколько раз неизвестные высыпали импортное зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов. Около 30 тонн кукурузы из поезда на севере Польши так и не было погружено обратно. Теперь это зерно могут утилизировать или переработать на биотопливо.

Профсоюзы сообщают, что во вторник к польским фермерам присоединятся транспортники. Фермерские протесты также проходят в Германии, Франции, Литве Индии и Нидерландах. В Брюсселе полиция разгоняла акции аграриев слезоточивым газом и водометами.