ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ

В Евросоюзе (ЕС) согласовали выработку мер по конфискации прибыли от замороженных активов РФ. Об этом заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.

«Мы собираемся это сделать [разработать меры по конфискации активов РФ]. Думаю, это вопрос нескольких месяцев», — сказал AFP Лампридис.

Комплекс мер позволит получить до 60 миллиардов евро, которые передадут Украине. Изъятие прибылей от активов является более тонкой и безопасной мерой, чем конфискация самих активов, уверен Лампридис.