ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ
В Евросоюзе (ЕС) согласовали выработку мер по конфискации прибыли от замороженных активов РФ. Об этом заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.
«Мы собираемся это сделать [разработать меры по конфискации активов РФ]. Думаю, это вопрос нескольких месяцев», — сказал AFP Лампридис.
Комплекс мер позволит получить до 60 миллиардов евро, которые передадут Украине. Изъятие прибылей от активов является более тонкой и безопасной мерой, чем конфискация самих активов, уверен Лампридис.
В ЕС ранее сомневались в использовании замороженных активов РФ для нужд Украины. На саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако в окончательном коммюнике лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы.