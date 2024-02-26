В Кремле заявили об устойчивости экономики России к санкциям Запада

Западным странам становится всё труднее придумывать и вводить новые антироссийские санкции без ущерба для самих себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в очередных ограничительных мерах США и ЕС не оказалось никаких принципиальных нововведений. При этом на фоне введённых ранее рестрикций экономика Европы уже серьёзно страдает, как и ряд американских компаний. Россия, в свою очередь, сумела адаптироваться к внешнему давлению и продолжает развиваться. Причём устойчивость экономики РФ к санкциям уже начали признавать и в Вашингтоне.

У США и Европы остаётся всё меньше возможностей оказывать санкционное давление на Россию без ущерба для самих себя. Так в понедельник, 26 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение Западом очередного пакета ограничений против Москвы.

«Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред (уже наносится. — RT), вы знаете, эффект бумеранга работает», — отметил представитель Кремля.

По его словам, введённые за последние два года санкции привели к серьёзным проблемам в европейской экономике и одновременно ударили по интересам американских компаний. Россия, в свою очередь, смогла успешно приспособиться к новым условиям, что уже начали признавать и в Соединённых Штатах.

«Российская экономика показала свою устойчивость, причём в данном случае это можно даже не от нас сказать, это по словам представителей США… Она адаптировалась и продолжает своё развитие», — подчеркнул Песков.

Напомним, 23 февраля страны Евросоюза утвердили 13-й по счёту перечень антироссийских санкций. Рестрикции направлены в основном против военно-промышленного комплекса РФ и затрагивают 194 физических и юридических лица, включая компании из Индии, Китая, Сербии, Казахстана и Турции. Как пояснили в Совете ЕС, бизнес из этих стран якобы оказывает поддержку оборонному сектору России.

В тот же день о введении свыше 500 дополнительных рестрикций против Москвы объявил и Вашингтон. Американские меры также касаются ВПК РФ, но при этом распространяются и на торговлю, энергетику, строительство и финсектор. Под санкциями оказались, например, Национальная система платёжных карт (оператор платформы МИР), ряд банков, девелоперская группа «ПИК», производитель автомобилей Aurus и другие организации, в том числе из КНР, ОАЭ и Сербии.

В Белом доме при этом собираются и дальше проводить «терпеливую и кропотливую работу» по усилению санкционного давления на Москву. Об этом, в частности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения прессы о продолжающемся росте ВВП РФ.

«Российская экономика, с точки зрения её военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы», — проводит ТАСС слова Салливана.

Тем не менее, в новом санкционном пакете от США и ЕС не оказалось тяжёлых и неожиданных ограничений, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, за время действия предыдущих рестрикций российские компании научились оперативно перенаправлять торговые потоки и «стали более гибкими».

«Для россиян же неприятными могут стать ограничения против оператора платёжных карт МИР. Хотя внутри страны всё продолжит работать в штатном режиме, за рубежом теперь расплатиться ими, вероятно, уже не получится даже в дружественных странах. Впрочем, думаю, регуляторы дружественных банков будут искать новые пути для обхода санкций, что принимать платежи, но для этого понадобится время», — отметил Масленников.

По его словам, Запад теперь стал вводить более жёсткие ограничения в отношении стран — партнёров России. Тем не менее, для них нынешние рестрикции пока тоже не являются критичными, уверен специалист. Похожей точки зрения придерживается и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Основная проблема Запада заключается в том, что санкции будут действовать, только если их станут поддерживать незападные страны. Эффективность рестрикций падает, когда другие крупные государства им не следуют. При этом у Вашингтона и его союзников ограничены возможности по давлению на Китай, Индию, Турцию и ОАЭ, которые с нами ведут взаимодействие и не применяют ограничения», — подчеркнул Абрамов.

Санкционный просчёт

Отметим, что всего на данный момент в отношении России действует около 20 тыс. различных санкций (более 17 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала СВО). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, следует из открытых данных, включая материалы специализированного портала Castellum.AI.

Рестрикции затронули, в частности, энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах Международного валютного фонда и Минэкономразвития РФ. Причём в 2023-м ВВП вернулся на траекторию роста и прибавил на 3,6%.

Более того, на фоне такого беспрецедентного внешнего давления Россия смогла подняться в рейтинге крупнейших экономик мира. Если прежде по паритету покупательной способности страна занимала шестую строчку после Китая, США, Индии, Японии и Германии, то сейчас РФ находится на пятом месте, опережая ФРГ.

«Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов — санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время», — отмечал ранее президент страны Владимир Путин.

По словам Никиты Масленникова, значимую поддержку экономике оказали антикризисные меры правительства и Центробанка вместе с быстрой адаптацией бизнеса к изменившимся обстоятельствам. Как отметил специалист, в настоящий момент порядка 75% экспортных потоков удалось переориентировать в дружественные страны, курс рубля стабилизировался, потребительский спрос остаётся высоким, а траты государства на оборонзаказы приносят значимые инвестиции разным отраслях.

Кроме того, ряд крупных стран активно помогают России в преодолении санкций, подчеркнул Александр Абрамов. По его мнению, многие государства опасаются, что однажды аналогичное развитие событий может произойти и с ними, поэтому стараются проявлять гибкость.

Примечательно, что в 2023 году экономика РФ не только сумела полностью отыграть санкционные потери, но и показала более высокие темпы роста по сравнению с государствами G7 и Европы — инициаторами антироссийских санкций. Так, по данным МВФ, в США объём ВВП вырос только на 2,5%, в Японии — на 1,9%, в Канаде — на 1,1%, во Франции — на 0,8%, в Италии — на 0,7%, в Великобритании — на 0,5%, а в Германии показатель и вовсе сократился на 0,3%.

Причём, помимо ФРГ, экономический спад в прошлом году был зафиксирован ещё в деcяти странах ЕС, свидетельствуют материалы Еврокомиссии. В частности, речь идёт о Швеции (-0,1%), Литве (-0,3%), Чехии и Финляндии (-0,4%), Латвии (-0,6%), Австрии (-0,7%), Венгрии и Люксембурге (-0,8%), Ирландии (-1,9%) и Эстонии (-3,5%).

«У них у всех проблем выше крыши, несопоставимых даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас — рост, а у них — падение… Мы не радуемся, не зубоскалим, но факт остаётся фактом. А он такой: оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Александра Абрамова, после отказа от российских углеводородов Европа столкнулась с резким ростом цен на энергию. Одновременно компании ЕС потеряли крупный рынок сбыта в лице РФ, что ударило прежде всего по автомобильной промышленности и сельскому хозяйству стран региона, добавил специалист.

США при этом пострадали в меньшей степени, поскольку стараются не накладывать на Россию ограничения в критических для себя отраслях, например, в импорте урана, отметил Никита Масленников. В то же время Вашингтон активно склоняет Европу к конфискации замороженных резервов Москвы, что может привести к непредсказуемым последствиям для всей мировой экономики, уверен эксперт.