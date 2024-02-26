Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном

Литва ужесточит контроль над поступающим в страну российским зерном, которое следует транзитом в Клайпедский порт. Об этом сообщил Минсельхоз республики.

"Контролю, согласно приказу министра Кестутиса Навицкаса, подлежат ввозимые из России и стран повышенного риска зерно и зернопродукты", - говорится в заявлении.

В список стран и территорий повышенного риска Литва включила Россию, Абхазию, Белоруссию, Крым, Приднестровье и Южную Осетию.

Провозимые грузы упомянутой категории будут проверяться на наличие следов пестицидов, микротоксинов и металлов (свинца и кадмия). Будут также проводиться исследования для установления страны происхождения этих товаров.