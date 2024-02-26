Стоимость биткоина превысила $53 тысячи

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась на 3,16%, до $53,145 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 19:09 мск.

По состоянию на 19:30 мск биткойн ускорил рост до $53,348 тыс. (+3,58%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $53 тыс. 3 декабря 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.