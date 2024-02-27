Стоимость биткоина рекордно выросла

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднималась на 9,68%, до $56,467 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:23 мск.

По состоянию на 05:33 мск биткоин замедлил рост до $56,142 тыс. (+9,12%).

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше $56 тыс. 2 декабря 2021 года.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.