ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

Участники заседания совета директоров Центрального банка России по ключевой ставке пришли к выводу, что в ближайшем будущем в стране вырастут ставки по кредитам. Об этом сказано в материалах по итогам встречи.

Отмечается, что рост ставок может произойти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка.

«Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — сказано в сообщении.

При этом в Центральном банке отметили, что высокие процентные ставки несут незначительные риски для финансовой устойчивости страны. Кроме того, участники встречи полагают, что в России продолжает нарастать влияние жесткой денежно-кредитной политики на кредитную активность, а вот рост кредитования замедлится в течение 2024 года.

«При этом масштабные льготные программы продолжают оказывать искажающее влияние на кредитный рынок, что может быть компенсировано более выраженным охлаждением кредитной активности в рыночном сегменте», — добавили в Центральном банке.